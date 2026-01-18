Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 750, 2'nci kategori 4 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 300, 4'üncü kategori bin 600, 5'inci ve 6'ncı kategori 690, misafir tribünü ise 890 TL olarak belirlendi. Sezonun ilk yarısında 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe 32 puan toplayıp yeni yıla 4'üncü sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 17 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor7u 3-0 mağlup etmişti.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Çaykur Rizespor ile başlayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?