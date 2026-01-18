Göztepe, Çaykur Rizespor ile başlayacak - Son Dakika
Göztepe, Çaykur Rizespor ile başlayacak

Göztepe, Çaykur Rizespor ile başlayacak
18.01.2026 12:40
Göztepe, Rizespor ile evinde 2025-2026 sezonuna başlıyor. Alexis Antunes sakat, bilet fiyatları belirlendi.

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, 2025-2026 sezonun ikinci yarısına evinde Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Alexis Antunes müsabakada forma giyemeyecek. Göz-Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği kaleci Şamil Öztürk, Brazilyalı golcüler Luiz ve Janderson, görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 750, 2'nci kategori 4 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 300, 4'üncü kategori bin 600, 5'inci ve 6'ncı kategori 690, misafir tribünü ise 890 TL olarak belirlendi. Sezonun ilk yarısında 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe 32 puan toplayıp yeni yıla 4'üncü sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 17 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor7u 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

