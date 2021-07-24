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Göztepe'de Lourency sabırsız - Son Dakika

Göztepe'de Lourency sabırsız

24.07.2021 12:41
Göztepe'de Lourency sabırsız, System.String[]

SÜPER Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi.

SÜPER Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi. Portekiz'in Gil Vicente takımından transfer edilip kampta kulübün sosyal medya sayfalarına açıklamalar yapan Lourency, bir an önce taraftarlarla buluşmayı istediğini söyledi. 10 yaşında futbola başlayıp tutkunu olduğu işi yaptığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Göztepe'den teklif aldığım zaman kendimi çok özel hissettim. Kulüple ve geçmişiyle ilgili incelemeler yapmaya başladım ve çok etkilendim. İçimde burada bulunma isteği oluştu ve bunun için çaba gösterdim. Çok doğru bir karar verdim. Göztepe'de olmaktan çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarımızın önünde takımıma ve takım arkadaşlarıma sahada yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Taraftarlarımıza kavuşmak çok mutluluk verici olacak" diyen Brezilyalı futbolcu, "Sağ ve sol kanatta çift yönlü oynayabiliyorum. Ben takımın ihtiyacına göre gerek defansif, gerek ofansif olarak, takım oyuncusu olarak oynamaya gayret gösteren bir futbolcuyum. Çok profesyonel bir oyuncuyum, sonuçlara bağlı olmaksızın takım için en iyi performansı ortaya koymaya çalışırım. Antrenmanlarda teknik ekibin istediği şeyleri anlayıp hızlı bir şekilde yapmaya çalışırım. Saha dışında ise kendime çok dikkat ederim. Bu çocukluğumdan gelen bir şey, benim tüm hayatım futbol. Sakin bir hayatım var ve saha içi hedeflerim için hem normal hayatımda hem futbol hayatımda özel yaşantım çok önemli" diye konuştu.

CHAPECOENSE FACİASINI UNUTAMIYORProfesyonel kariyerine 2016'da Brezilya'nın Chapecoense takımında başlayıp A takımda forma giymeye başladığı ilk sezonda akıllardan silinmeyen uçak faciasında neredeyse tüm takım arkadaşlarını kaybeden Göztepeli Lourency, kazayı ve arkadaşlarını unutamadığını söyledi. Chapecoense'yi taşıyan uçağın Güney Amerika Kupası (Copa Sudamericana) finalinde Atletico Nacional'le oynayacağı maça giderken 28 Kasım 2016'da düşmesi sonucu 22 kişilik A takımdan 19'u futbolcu toplam 76 kişi ölüp yalnız 3 oyuncu yaralı olarak kurtulurken, Lourency, final kafilesinde yer almadığı için kurtuldu.Takımın 20 yaşında genç oyuncusu olarak o sezon Copa Sudamericana'da 3 maça çıkmasına rağmen kulübün U20 takımının önemli karşılaşmaları nedeniyle final maçı kadrosuna dahil edilmediği için faciadan mucizevi bir şekilde kurtulan Lourency, takım arkadaşlarını sürekli andığını belirtti. 2019'a kadar Chapecoense'de oynayan Lourency, "Chapecoense takımında maalesef çok fazla arkadaşımı, dostumu kaybettiğim bir kaza yaşandı. Bana gerek kişisel, gerek oyuncu olarak çok büyük katkıları olan insanlardı. Ancak her nerede olursa olsun futbolumu göstermemi çok isteyecek oyunculardı. Bu anlamda çok mutluyum, onları her anımda hatırlıyorum. Beni ileri taşımaya çalışıp daha da iyi olmamı istiyorlardı. Tüm çabalarım içinde onların da payı var" dedi.KARANTİNA ETKİLEDİ

Brezilya'dan Türkiye'ye geldikten sonra koronavirüs pandemisinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 14 gün karantinada kalıp takıma geç katılan Lourency, "Maalesef bir karantina süreci geçirmem gerekti. Bu yüzden sezon başı kampının bir bölümünü kaçırdım. Ama Afyon kampının bir bölümünde takımımla bir araya geldim. Şu an belli bir süredir takımla antrenmanlara çıkıyorum. Bana yaklaşımlarını çok sevdim. Gerçekten çok profesyonel ve işlerine odaklı insanlar. Çok üst düzey oyuncularımız var ve ben de onlarla beraber takımımız için en iyisini vermeye çalışacağım. Buraya gelmeden önce Göztepe'yle ilgili izlediğim videolarda taraftarlarımız çok dikkatimi çekti. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım. Stadımızı görme fırsatım oldu. Çok güzel bir stadımız var. Bir an önce Göztepe formasını giymek ve bu forma ile çok iyi bir sezon geçirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.


Göztepe'de Lourency sabırsız
Göztepe'de Lourency sabırsız
Göztepe'de Lourency sabırsız

Spor Toto Süper Lig, Chapecoense, Erzurum, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Lourency sabırsız - Son Dakika Spor


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