Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna
yönetimindeki antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto
, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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