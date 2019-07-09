Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
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Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Tamer Tuna, Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52 Kaynak: AA
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