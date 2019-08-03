Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Mevlüt Erdinç hamlesi!
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Göztepe'den Mevlüt Erdinç hamlesi!

1 dakika önce

Afyonkarahisar kampında oynadığı 3 özel maçta hücumda sorunlar yaşayan sarı-kırmızılıların daha önce ilgilendiği golcü Mevlüt Erdinç için tekrar harekete geçtiği ifade edildi.

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Afyonkarahisar kampında oynadığı 3 özel maçta hücumda sorunlar yaşayan sarı-kırmızılıların daha önce ilgilendiği golcü Mevlüt Erdinç için tekrar harekete geçtiği ifade edildi.

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın tecrübeli golcüyü takımında görmeyi çok istediği ve Başkan Mehmet Sepil'in Mevlüt transferini bitirebilmek için şartları zorladığı ileri sürüldü.

Medipol Başakşehir'in bonservisli oyuncusu olan Mevlüt Erdinç'le Çaykur Rizespor'un da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulanırken, Göz-Göz'ün elini çabuk tutarak 32 yaşındaki oyuncuyu takıma kazandırmayı planladığı dile getirildi.

Fransa'da dünyaya gelen milli forvet, Sochaux altyapısından yetişip burada profesyonel oldu. Ardından Paris Saint Germain, Rennes, Saint-Etienne, Hannover 96, Guingamp ve Metz formalarını terleten Mevlüt, 2017-2018'de Başakşehir'e imza atıp Türkiye macerasına başladı.

Geçen sezon Antalyaspor'a kiralanan Mevlüt 27 resmi müsabakada 14 gol attı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 12:06 
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