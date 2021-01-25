Göztepe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular Denizlispor maçının hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

Diğer oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimler yenileme çalışması yaptı.

İlk devreyi Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip Yukatel Denizlispor maçı için ilk idmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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