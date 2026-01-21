Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atan Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü deplasmanda sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kart cezalısı durumuna döşen iki stoper, Heliton ve Bokele Kadıköy'de görev alamayacak. Sürekli oynayan iki savunmacısının cezalı duruma düşmesinin ardından gözler Brezilyalı Alan Godoi ve Furkan Bayır'a çevrildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Fenerbahçe deplasmanında Taha Altıkardeş'in yanına Godoi ve Furkan'ı monte edeceği, gerçek mevkisi sol stoper olmasına rağmen orta saha oynayan Miroshi'yi de yine üçlü defansta değerlendirebileceği vurgulandı.

Yaz döneminde Brezilya'nın Operario PR takımından gelen 32 yaşındaki Godoi, Göztepe ile 12 Süper Lig maçına çıktı. Toplamda 530 dakika süre alan deneyimli oyuncu 1 de asist yaptı. Geçen sezonun devre arasından bu yana Göztepe formasını terleten 25 yaşındaki Furkan ise bu sene 9 maçta oynadı. Sahaya 4 kez ilk 11'de çıkan Furkan 339 dakika görev yaptı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Heliton ve Bokele'nin yokluğunda görev alacak diğer stoperlerine sonuna kadar güvendiğini dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Sürekli birlikte oynayan iki stoperimizin aynı anda cezalı duruma düşmesi üzücü oldu. Ancak bu aşamayacağımız bir durum değil, yerlerine oynayacak oyuncularımız için çok önemli bir fırsat" dedi.