Göztepe İkinci Yarısı İçin Hedefler Belirledi

18.01.2026 18:00
Başkan Ankersen, Göztepe'nin sezon hedeflerini ve birliktelik ruhunu vurguladı.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, ara dönemle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sezonun ilk yarısı harikaydı. Puan tablosunda dördüncü sıradayız. Takım, ara dönemde iyi bir hazırlık süreci geçirdi, İstediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve en yüksek verimi almak için onları sezonun başında takıma dahil ettik" ifadelerini kullandı.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, sezonun ilk yarısına ve ara transfer dönemine dair kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamayla camiaya seslenen Ankersen, "Sezonun ilk yarısı harikaydı. Puan tablosunda dördüncü sıradayız. Takım, ara dönemde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. İstediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve en yüksek verimi almak için onları sezonun başında takıma dahil ettik. Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız. Ortak bir hedefimiz var; Avrupa'ya gitme hakkını kazanmak için mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan, sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamamız. Birlikte pek çok önemli anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden, Romulo'nun satışına kadar... Göztepe'yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğiniz bir kulüp haline getirmek için çalıştık. Ama gerçekten aklıma gelen kişisel bir dönüm noktası, geçen sezon kazanmadan geçtiğimiz 11 maç ve o zorlu dönemde taraftarlar, oyuncular ve teknik ekip arasında hissettiğim birliktelik ruhudur. O birliktelik, başarının anahtarı olacak. Tüm Göztepe taraftarlarına sesleniyorum: Sezonun ikinci bölümüne bu birliktelik ruhuyla saldırın! Çünkü bunu yaparsak, istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir şansımızın olacağını düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum ve Pazartesi akşamı stadyumda sizi görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

