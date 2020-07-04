Göztepe, İstanbul'a 4 eksikle geldi! Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da...

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FENERBAHÇE - GÖZTEPE



Fenerbahçe, Kayserispor sonrası Yeni Malatyaspor'u da son anlarda yaptığı geri dönüşle yenmeyi başardı ve matematiksel olarak Avrupa kupalarına gitme şansını devam ettirdi.



Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakat, Garry Rodrigues cezalı. Orta alanda Miha Zajc, kanatta ise Ferdi Kadıoğlu'nun yer alması bekleniyor.



Geçtiğimiz hafta son anda kadrodan çıkartılan Simon Falette, hafta boyunca takımla birlikte çalıştı - ilk 11'de olacaktır. Luiz Gustavo da orta alanda, Ozan Tufan ile birlikte yer alır.



Göztepe ise salgın arasından döndükten sonra çıktığı 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Öncesini de hesaba kattığımızda son 8 lig maçından yalnızca 4 puan çıkartabildiklerini görüyoruz.



İstanbul kafilesinde tedavileri süren Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ile son antrenmanda sakatlanan Halil Akbunar yer almadı. Kanatlar Serdar Gürler ile Zlatko Tripic'e emanet. En ileride Kamil Wilczek ile gol arayacaklar...



Göztepe deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını kaybetti.



%31'lik kesim hedefsiz Göztepe yerine sarı-lacivertlileri ön plana koymuş...



Fenerbahçe'nin jokeri Nabil Dirar'ın Monaco'daki en iyi anları! İzleyelim...











