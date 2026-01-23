Göztepe Fenerbahçe\'ye Hazırlanıyor

SÜPER Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe bu sezon İstanbul temsilcilerine karşı başarılı sonuçlara imza attı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK, Kasımpaşa, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ve ikas Eyüpspor'un olduğu ligde rakiplerini 4 kez yenen Göztepe 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göz-Göz, 3'üncü hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Göztepe 6'ncı haftada ise Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçını 3-0 kazandı. Ertesi hafta İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe 8'inci haftada evinde bu kez Başakşehir'le karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazanmasını bildi. 10'uncu hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkan Göztepe renktaşına 3-1 kaybederek İstanbul temsilcilerine karşı ilk mağlubiyetini yaşadı. 12'nci haftada Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın rakibi olan Göztepe mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekiplerinden şu ana kadar 14 puan alan Göztepe Avrupa yolunda önemli avantajlar yakaladı. Fenerbahçe maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, Kadıköy'de oynadığı son 10 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.