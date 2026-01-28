Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.
Göztepe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?