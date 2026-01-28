Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

28.01.2026 21:27
Göztepe, Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına Urla'da devam ediyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.

Göztepe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

