Göztepe, Karagümrük'ü Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Karagümrük'ü Geride Bıraktı

31.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan Bekiroğlu, Olaitan, Janderson, Juan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Babicka

Goller: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 21 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Kalaycı, orta sahada kaptığı topu Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

21. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan kornerde seken top, ceza sahası sağ çaprazındaki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

23. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Juan'ın ortasında altıpas içerisindeki Janderson'un volesinde top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Karagümrük'ü Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:48:57. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Karagümrük'ü Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.