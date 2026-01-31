Göztepe, Karagümrük'ü Geride Bıraktı

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan Bekiroğlu, Olaitan, Janderson, Juan
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Babicka
Goller: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 21 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Kalaycı, orta sahada kaptığı topu Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan kornerde seken top, ceza sahası sağ çaprazındaki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
23. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Juan'ın ortasında altıpas içerisindeki Janderson'un volesinde top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
