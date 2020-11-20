Göztepe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular ikinci bölümde taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

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