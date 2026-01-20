Göztepe, Rizespor'u Yendi; Stoilov Performanstan Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Rizespor'u Yendi; Stoilov Performanstan Şikayetçi

20.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Rizespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Stoilov, oyuncuların performansını eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stoilov, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun, gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini dile getirdi.

Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Çok önemli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir takıma karşı alınmış bir 3 puan. Birçok oyuncumuz o gerçekte sahip olduğu yüksek seviyelerinde oynayamadılar. Buradan uzak bir performans sergilediler ve bunu bizim çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim adımıza, bizim oyun tarzımızda sıkıntı yaratan bir durum. Bizim oyun tarzımızda tüm oyuncularımızın her maç en yüksek seviyelerinde oynamaları gerekiyor." dedi.

Maçtaki pozisyonlara değinen Stoilov, "Maça bakıldığında 1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Çaykur Rizespor'un da yakaladığı fırsatlar oldu ki bu bizim için normal bir durum değil. Çünkü biz defansif anlamda bundan önce çok daha iyiydik. Oyuncularımız ve bizler sahada yüzde 80 gibi bir performans sergiledik diyebiliriz. Aynı zamanda tribünlerde taraftarlarımız da yüzde 80 gibi bir doluluk oranıyla bugün maçtaydı." ifadelerini kullandı.

Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:

"Her zaman bu cezaların bizim için çok olumsuz olduğunu belirtiyorum. Bugün neredeyse 5 bin taraftarımız cezalıydı. 1-2 maç önce ise 18 bin taraftarımız cezalıydı ve bu bizim adımıza gerçekten sıkıntı yaratıyor. Umarım bir daha bunu yaşamayız. Hem sahada hem de tribünde dediğim gibi yüzde 80 gibi bir oranla oynamış olduk. Galibiyet bizim açımızdan bugün gerçekten değerliydi. Ama oyuncularımız o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeliler ve bunu da çok hızlı sağlayacağız."

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmadığını yineleyen Stoilov, sarı kart gören stoperler Bokele ile Heliton'un Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesine ilişkin, "Üzücü bir durum oldu çünkü sürekli oynayan 2 oyuncumuz. Başka stoperlerimiz var ve bu onlar için fırsat olacak. Değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Zor bir durumla karşı karşıyayız önemli maç öncesi ama çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yerine oynayacak oyuncularımız da en iyi şekilde oynayacaktır. Aşabileceğimiz bir durum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Rizespor'u Yendi; Stoilov Performanstan Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:49:37. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Rizespor'u Yendi; Stoilov Performanstan Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.