Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken, diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Sezon İkinci Yarı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?