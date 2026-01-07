Göztepe Sezon İkinci Yarı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken, diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.