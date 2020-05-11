- Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un acı günü

Cenazeye, takım kaptanı Mesut Çaytemel, futbolcular Akın Alkan , Ömer Alıcı, Ümraniyespor eski Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek , Hatayspor 'da geçmiş dönemde futbol oynamış futbolcular ve sevenleri katıldı.

HATAY - Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Teknik Direktörü İlhan Palut'un vefat eden annesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Palut'un 68 yaşında vefat eden annesi Hatay 'da toprağa verildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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