Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Tibet Durakçay'ın sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'ya kiralandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tibet Durakçay, sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiralanmıştır. Başarılar Tibet." ifadelerine yer verildi.
Göztepe, Tibet Durakçay'ı Menemen FK'ya Kiraladı
