Göztepe, Türk Hava Yolları\'nı Devirerek Kritik Galibiyet Aldı

SULTANLAR Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan zaferle ayrılan sarı-kırmızılı takım ligde 18'inci maçında 5'inci galibiyetine ulaştı. İzmir temsilcisi 9 galibiyeti bulunan rakibine, 9'uncu yenilgisini tattırdı.

Göztepe'de Kara Bajema Hollock 21, Sherridan Atkinson ise 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Düşme hattının 2 basamak ve 2 galibiyet üzerinde yer alan Göztepe, sezonun ilk yarısında evinde 3-0 mağlup olduğu Türk Hava Yolları'nı bu kez dize getirmenin sevincini yaşadı. Göz-Göz, 31 Ocak'ta evinde düşme hattındaki İlbank'la karşı karşıya gelecek.