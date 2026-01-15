Graham'dan Pehlevi'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
Graham'dan Pehlevi'ye Destek Ziyareti

15.01.2026 10:38
Senatör Graham, İran'daki protestolar sırasında Pehlevi ile bir araya gelerek halkın yanında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'da yönetim karşıtı protestolar sürerken, 1979 Devrimi'yle yıkılan monarşinin veliaht prensi Rıza Pehlevi ile bir araya geldi. Graham, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "İran halkının yanındayız, zalim rejimin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Graham, görüşme sırasında kaydedilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, Pehlevi'ye hitaben, İran halkının umudunu güçlü bir şekilde dile getirdiğini belirterek, "İran halkı uzun süredir acı çekiyor. Bir gün kendi liderlerini özgürce seçme fırsatına sahip olacaklar. Bunun çok yakında olacağına inanıyorum. Yardım yolda" dedi.

İran'ın geleceğinin halk tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Graham, 1979 Devrimi'yle yıkılan monarşinin veliaht prensi Pehlevi'nin bu süreçte İran halkı için "ikna edici bir anlatı" sunduğunu savundu. Rıza Pehlevi ise konuşmasında, İran tarihinin "en karanlık dönemlerinden birinden geçildiğini" belirterek, Farsçada sık kullanılan bir ifadeye atıfla, "Karanlık gecenin sonu aydınlıktır. Belki de ilk kez zafere bu kadar yakınız" dedi.

İran halkının direncine dikkat çeken Pehlevi, protestocuların "cesur bir mücadele verdiğini" söyleyerek, uluslararası dayanışmanın bu süreci hızlandıracağını ifade etti. Pehlevi, hayatı boyunca İran halkına hizmet etmeye adadığını belirterek, "Bu kez İran halkı gerçekten özgür bir seçim yapma hakkına sahip olmalı. Biz burada onlara bu özgürlüğü sağlamak için varız" diye konuştu.

Graham ise konuşmasının devamında ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, Trump'ın "ilk kez İran halkını Ayetullah rejiminin önüne koyduğunu" savundu. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör, protestocuların rejime karşı zafer kazanmasının "tek gerçek çözüm" olduğunu söyledi.

İran'ı "dünyanın en büyük terör destekçisi devletlerinden biri" olarak tanımlayan Graham, "Bu rejimin Amerikan kanı üzerinde payı var. Sokaklarda protesto eden İranlılar ise bir gün bizim en yakın dostlarımız olabilir" ifadelerini kullandı.

Görüşme sırasında Graham ve Pehlevi'nin önünde duran Trump'ın seçim kampanyası döneminde öne çıkan sloganı 'Make America Great Again' (ABD'yi yeniden büyük yap) baskılı şapkalar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Pehlevi ile görüşeceğine ilişkin iddiaları reddetmiş ve Pehlevi ile görüşmesinin doğru olmayacağını, farklı aktörlere şans verilmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

