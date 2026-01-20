Graham'dan Suriye'ye Yaptırım Uyarısı

(ANKARA)- ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye hükümet güçlerinin Rakka'ya doğru ilerlemesi halinde Caesar Yasası kapsamındaki yaptırımların ağırlaştırılması için girişimde bulunacağını açıkladı. Graham, bu adımların ABD–Suriye ilişkilerine kalıcı zarar vereceği uyarısında bulundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin olarak Suriye hükümetine uyarılarda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Graham, "Suriye hükümet güçlerinin kuzeyde Rakka'ya doğru ilerlemesini sürdürmesi halinde, Caesar Yasası kapsamındaki yaptırımların daha da ağırlaştırılması için girişimde bulunacağını" belirtti.

Graham, Suriye yönetiminin ABD'nin uyarılarını dikkate almadığını savunarak, "Bu şekilde devam edilirse yalnızca ağır yaptırımlar uygulanmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD ile yeni Suriye hükümeti arasındaki ilişkiler de kalıcı biçimde zarar görecektir" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu ile çatışmanın ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Graham, Suriye hükümetine "Eğer ilişkiyi kurtarmak istiyorsanız, durun ve geri dönün" çağrısında bulundu.

"Hapishanelerdeki IŞİD'liler serbest kalırsa, bu ABD, Suriye ve bölge için bir felaket olur"

Açıklamasında, Suriye'de tutulan IŞİD mensuplarına da dikkat çeken Graham, ABD'nin, en tehlikeli IŞİD üyelerinin bulunduğu hapishanelerin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirtti. Hapishanelerde binlerce IŞİD'linin tutulduğunu hatırlatan Graham, "Eğer bu kişiler serbest kalırsa, bu ABD, Suriye ve bölge için bir felaket olur" değerlendirmesinde bulundu. Graham, ABD'nin bu konuda "gerekli her türlü yolla savunma yapması gerektiğini" ifade etti.

"Şam ve SDG arasındaki çatışma, ABD Kongresi'nin gündemine taşınabilir"

Suriye'nin askeri yöntemlerle birleştirilemeyeceğini savunan Graham, "Suriye hükümet güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik hamlelerinin ciddi riskler taşıdığını" belirtti. "Bu gelişmelerin ABD Kongresi'nin gündemine taşınabileceğini" kaydeden Graham, "Kongre'nin kısa sürede konuyla ilgili duruşmalar ve bilgilendirme toplantıları düzenleyebileceğini" dile getirdi.

Graham, açıklamasının sonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde IŞİD'e karşı sahada mücadele eden gücün SDG olduğunu belirterek, "Bence onlara daha iyisini borçluyuz" ifadesini kullandı.