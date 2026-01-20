Graham'dan Suriye'ye Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Graham'dan Suriye'ye Yaptırım Uyarısı

20.01.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Graham, Suriye'nin Rakka'ya ilerlemesi halinde yaptırımların artırılacağını açıkladı.

(ANKARA)- ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye hükümet güçlerinin Rakka'ya doğru ilerlemesi halinde Caesar Yasası kapsamındaki yaptırımların ağırlaştırılması için girişimde bulunacağını açıkladı. Graham, bu adımların ABD–Suriye ilişkilerine kalıcı zarar vereceği uyarısında bulundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin olarak Suriye hükümetine uyarılarda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Graham, "Suriye hükümet güçlerinin kuzeyde Rakka'ya doğru ilerlemesini sürdürmesi halinde, Caesar Yasası kapsamındaki yaptırımların daha da ağırlaştırılması için girişimde bulunacağını" belirtti.

Graham, Suriye yönetiminin ABD'nin uyarılarını dikkate almadığını savunarak, "Bu şekilde devam edilirse yalnızca ağır yaptırımlar uygulanmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD ile yeni Suriye hükümeti arasındaki ilişkiler de kalıcı biçimde zarar görecektir" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu ile çatışmanın ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Graham, Suriye hükümetine "Eğer ilişkiyi kurtarmak istiyorsanız, durun ve geri dönün" çağrısında bulundu.

"Hapishanelerdeki IŞİD'liler serbest kalırsa, bu ABD, Suriye ve bölge için bir felaket olur"

Açıklamasında, Suriye'de tutulan IŞİD mensuplarına da dikkat çeken Graham, ABD'nin, en tehlikeli IŞİD üyelerinin bulunduğu hapishanelerin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirtti. Hapishanelerde binlerce IŞİD'linin tutulduğunu hatırlatan Graham, "Eğer bu kişiler serbest kalırsa, bu ABD, Suriye ve bölge için bir felaket olur" değerlendirmesinde bulundu. Graham, ABD'nin bu konuda "gerekli her türlü yolla savunma yapması gerektiğini" ifade etti.

"Şam ve SDG arasındaki çatışma, ABD Kongresi'nin gündemine taşınabilir"

Suriye'nin askeri yöntemlerle birleştirilemeyeceğini savunan Graham, "Suriye hükümet güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik hamlelerinin ciddi riskler taşıdığını" belirtti. "Bu gelişmelerin ABD Kongresi'nin gündemine taşınabileceğini" kaydeden Graham, "Kongre'nin kısa sürede konuyla ilgili duruşmalar ve bilgilendirme toplantıları düzenleyebileceğini" dile getirdi.

Graham, açıklamasının sonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde IŞİD'e karşı sahada mücadele eden gücün SDG olduğunu belirterek, "Bence onlara daha iyisini borçluyuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Rakka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graham'dan Suriye'ye Yaptırım Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: Graham'dan Suriye'ye Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.