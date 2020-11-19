Gram altın 460 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 460.6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3.079 liradan satılıyor.

KORONA AŞISIYLA İLGİLİ OLUMLU HABERLER ONS FİYATINI ETKİLEDİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.864 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Yatırımcıların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandıklarını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.