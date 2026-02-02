Grammy'de ICE Protestosu - Son Dakika
Grammy'de ICE Protestosu

02.02.2026 10:16
Los Angeles'ta düzenlenen Grammy Ödülleri'nde sanatçılar, Trump'ın göç politikalarını protesto etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nde birçok ünlü isim Minnesota'da 2 ABD vatandaşını vurarak öldürmesi ve sert müdahaleleriyle gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerini protesto etti.

Grammy Ödülleri, bu yıl müzik ödüllerinin yanı sıra Başkan Donald Trump'ın göç politikalarına yönelik protestolara da sahne oldu.

Gecenin öne çıkan isimlerinden Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny, ödül konuşmasında "ICE defol" ifadesini kullanarak Trump yönetiminin göç politikalarına tepki gösterdi.

Sanatçı, "Biz barbar değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız." ifadelerini kullanırken, konuşması salonda ayakta alkışlandı.

Ünlü şarkıcı Billie Eilish ise ödülünü kabul ederken, "Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir." ifadesiyle tepkisini ortaya koydu.

Eilish, protestoların sürdürülmesi çağrısında bulunarak, "Seslerimiz önemli ve insanlar önemli." dedi. Kehlani de benzer ifadelerle ICE'ı eleştirdi.

Justin Bieber, Hailey Bieber ve Joni Mitchell'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, gece boyunca "ICE defol" yazılı rozetler taktı.

Trump'tan Grammy sunucusu Noah'a tepki

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Trevor Noah, Billie Eilish'in "Yılın Şarkısı" ödülünü kazanmasının ardından Trump'ı hedef aldı.

Noah, "İşte yılın şarkısı. Tebrikler Billie Eilish. Bu, her sanatçının istediği bir Grammy, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Bu da mantıklı, çünkü Epstein artık ortada olmadığına göre, (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, törende kendisini eleştiren Noah'ya yüklendi.

Grammy Ödülleri'ni "izlenemez derecede kötü" olarak nitelendiren Trump, Noah'nın ifadeleri nedeniyle hukuki yollara başvurabileceğini belirtti.

Trump, "Bill (Clinton) adına konuşamam ama Epstein Adası'na hiç gitmedim, yakınından bile geçmedim. Bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil, kimse beni bununla suçlamadı." ifadelerine yer verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, tepkilere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Hollywood'un, insanları suçlulardan korumak için hayatlarını riske atan kolluk kuvvetlerini şeytanlaştırması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

