Grand Kartal Otel Yangını İhmal Yapıldı

20.01.2026 17:00
Bolu Barosu Başkanı, yangının ihmal ve denetimsizlik sonucu olduğunu vurguladı, öfke sönmedi.

BOLU Barosu Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili, sivil toplum kuruluşları (STK) adına açıklama yaparak, "Bu felaketin, bir kaza olarak nitelendirilemeyecek kadar çok ihmalin, eksikliğin ve denetimsizliğin sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" dedi.

Geçen yıl 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangın faciasının yıl dönümünde Bolu-Düzce Tabip Odası, Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu ile Bolu Barosu ortak açıklama yaptı.

STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, aradan geçen bir yıla rağmen acıların dinmediğini ve öfkenin azalmadığını ifade ederek, "Bizler hukukun üstünlüğünü savunan, yaşam hakkını temel alan, bilimin ve tekniğin rehberliğini esas kabul eden ve kamu yararını her türlü ekonomik ve idari çıkarın üzerinde gören meslek örgütleri olarak bu felaketin, bir kaza olarak nitelendirilemeyecek kadar çok ihmalin, eksikliğin ve denetimsizliğin sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşam hakkı, anayasa ile güvence altına alınmış en temel insan hakkıdır. Devletin ve kamu gücü kullanan tüm idari yapıların birincil görevi, bu hakkı korumak ve ihlal edilmesini önlemektir. Bu sorumluluk yalnızca olay sonrası yürütülen soruşturma ve yargılamalarla değil, olay gerçekleşmeden önce alınması gereken önleyici tedbirlerle anlam kazanır. Grand Kartal Otel yangını, tüm kamuoyunun bildiği üzere felakete dönüşmeden, önlenebilir bir olaydır" dedi.

Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

