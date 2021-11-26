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Grand Pera'da Kore Kütür Gecesi düzenlendi - Son Dakika

Grand Pera'da Kore Kütür Gecesi düzenlendi

26.11.2021 12:53
Grand Pera'da Kore Kütür Gecesi düzenlendi

Güney Kore kültürüne ait müzikler, danslar ve yemekler, "2021 Kore Kültür Gecesi"nde sunuldu.

Güney Kore kültürüne ait müzikler, danslar ve yemekler, "2021 Kore Kültür Gecesi"nde sunuldu.

Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki etkinlik, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Turizm Organizasyonu (KTO) ve K-Foundation tarafından gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm davetlilere katılımları için teşekkür ederek, "Sizlere geleneksel Kore müzik ve danslarını tanıtıp, Hanbok Defilesine ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Bu yıl, başkonsolosluğumuz video yarışmaları, K-pop festivali ve Kore Film Festivali gibi çeşitli etkinlikler düzenledi. Bugün ise Kore'nin geleneksel kültürünü sizlere aktarabileceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Başkonsolosluğun Kore kültürünü tanıtma çabasına devam edeceğinin altını çizen Sung Kyu Woo, şöyle devam etti:

"Sizlerin de iyi bildiği gibi, K-Pop'un temsilcisi BTS grubu, yönetmen Bong Joon-ho'nun çektiği Parazit filmi ve Netflix dizisi Squid Game, Kore kültürüne olan ilgiyi dünya genelinde daha da arttırdı ve bu durum Türkiye'de de farklı değil. Bu etkinlik sayesinde, aramızda bulunan herkesin Kore'nin eşsiz güzelliğinin ve cazibesinin tadını çıkarmasını umuyor, Kore kültürüne olan bu ilginizin gelecekte de devam etmesini diliyorum."

Gecede, Güney Koreli müzik grubu Basic Plus Creation, müzisyenler Yesuel Choi ve Yeonhee Yoo sahne aldı. Küçük ve büyük gong, kum saati şeklindeki davul ve büyük davul olmak üzere 4 farklı vurmalı müzik aletinin yer aldığı Salmunori performansı, Koreli Tasarımcı Sunyoung Lee'nin hazırladığı "Hanbok Defilesi", Kore geleneksel halk müziği "minyo"dan çeşitli örnekler ve geleneksel yelpaze dansı gösterileri de izleyenlere sunuldu.

Etkinliği izleyenler arasında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da yer aldı.

Güney Kore, İstanbul, Müzik, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Grand Pera'da Kore Kütür Gecesi düzenlendi - Son Dakika


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