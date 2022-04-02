Gratis'e ECHO Awards'tan ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Gratis'e ECHO Awards'tan ödül

02.04.2022 11:50
Gratis'e ECHO Awards'tan ödül

Gratis, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Gratis, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile müşterilerine değer veren ve onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının belirlendiği ECHO Awards, bu yıl 4'üncü kez düzenlendi. Jürisi halk olan ECHO Awards'ta e-ticaretin en iyileri nihai tüketicilerin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Sahip olduğu yaygın mağaza ağı ile müşterilerine fark yaratan servis anlayışıyla ayrıcalıklı hizmet veren Gratis, ECHO Awards'ta bu yıl da "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.

Birçok farklı sektörden markanın 44 farklı kategoride kapsamlı bir metodolojiyle değerlendirildiği ECHO Awards'ın sonuçları, Türkiye'yi temsilen 1.200 kişiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor.

Türkiye'de sahip olduğu yaygın mağaza ağı ile sektörde önde gelen Gratis ise ECHO Awards'ta hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile halk jürisinin dikkatini çekerek birinci oldu.

Yarışmanın düzenlendiği ilk yıldan bu yana hem "Kişisel Bakım" kategorisinde hem de "Sadakat Kartı/Programı" kategorisinde ödül alan Gratis, bu yıl da liderliği elde etti. Gratis, yenilikçi hizmetlerini artırarak müşteri memnuniyeti kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

YORUMLAR
500
16 yıllık evlerine dönen leylek ailesi için fabrika üretimini bir süreliğine dondurdu 16 yıllık evlerine dönen leylek ailesi için fabrika üretimini bir süreliğine dondurdu Ağır sanayide 85 yılı geride bırakan KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasında öncülük ediyor Ağır sanayide 85 yılı geride bırakan KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasında öncülük ediyor

Marketing Türkiye, alışveriş, Türkiye, Gratis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gratis'e ECHO Awards'tan ödül - Son Dakika


Son Dakika
11:55 16 yıllık evlerine dönen leylek ailesi için fabrika üretimini bir süreliğine dondurdu
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gratis'e ECHO Awards'tan ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement