Gratis'e ECHO Awards'tan ödül - Son Dakika

Gratis, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile müşterilerine değer veren ve onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının belirlendiği ECHO Awards, bu yıl 4'üncü kez düzenlendi. Jürisi halk olan ECHO Awards'ta e-ticaretin en iyileri nihai tüketicilerin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Sahip olduğu yaygın mağaza ağı ile müşterilerine fark yaratan servis anlayışıyla ayrıcalıklı hizmet veren Gratis, ECHO Awards'ta bu yıl da "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.

Birçok farklı sektörden markanın 44 farklı kategoride kapsamlı bir metodolojiyle değerlendirildiği ECHO Awards'ın sonuçları, Türkiye'yi temsilen 1.200 kişiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor.

Türkiye'de sahip olduğu yaygın mağaza ağı ile sektörde önde gelen Gratis ise ECHO Awards'ta hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile halk jürisinin dikkatini çekerek birinci oldu.

Yarışmanın düzenlendiği ilk yıldan bu yana hem "Kişisel Bakım" kategorisinde hem de "Sadakat Kartı/Programı" kategorisinde ödül alan Gratis, bu yıl da liderliği elde etti. Gratis, yenilikçi hizmetlerini artırarak müşteri memnuniyeti kapsamında çalışmalarına devam ediyor.