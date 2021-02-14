Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kamp kadrosu seçmeleri İstanbul'da yapıldı

Seçmelerin ardından milli takım kampına davet edilen isimler şöyle:

Sporculara ve görevlilere maçlardan 48 saat önce ve müsabaka öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, İstanbul'da bir otelde yapılan müsabakalara 100'e yakın sporcunun katıldığı belirtildi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen seçmeler İstanbul 'da gerçekleştirildi.

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