Grenoble'da El Bombası Patladı

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde, bir güzellik salonunda el bombasının patlaması sonucu 6 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
France 3'ün haberine göre, Grenoble kent merkezindeki güzellik salonunda öğleden sonra 3 sıralarında el bombası patladı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken, bölgede güvenlik alanı oluşturuldu.
Emniyet, patlama sırasında biri çocuk 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
