Gri listedeki teröristin Kürtçe savunma ısrarı

TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride yer alan ve 300 bin liralık ödülle aranırken Erzurum'da yakalanan 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış'ın yargılanmasına devam edildi. 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istenen Kamış, daha önceki duruşmadaki gibi savunmasını Kürtçe yapmakta ısrar etti. Mahkeme heyeti ise Kamış ve avukatının ücretsiz tercüman talebini reddederek, 300 TL ödemesi karşılığında adli bilirkişi listesinden bir tercüman atanabileceğini bildirdi. Kamış hakkında AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma ise sürüyor.

Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı Mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran 2019'da terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler başlarında vurulmuş halde bulunan kişilerin Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30) olduğunu belirledi. Amca- yeğenin teröristler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan güvenlik güçleri, amca- yeğenin, 'terörden arananlar listesi'nde 'gri kategori'de yer alan terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Yapılan istihbari çalışmayla terörist Kamış'ın saklandığı yer belirlendi. Kamış, Erzurum'un Horasan ilçesinin Yukarı Tahir Hoca Köyü'nde, 29 Temmuz sabahı jandarma, özel harekat ve istihbarat ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinden 1 tabanca, 2 el bombası ve 4 adet M16 şarjörü çıkan, 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış, tutuklanarak cezaevine kondu. Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, Karayazı'daki Kobani olaylarına karıştığı gerekçesiyle Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 yıldır aranan Muhammed Fadullah Kamış'ın yargılanmasına dün devam edildi

Duruşmada, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, görevi yaptırmamak için direnmek, kamu malına zarar vermek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak, toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak' suçlarından 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar kadar hapsi istenen tutuklu sanık ve avukatı Burak Kızıloğlu ile Kamış'ın yakınları hazır bulundu. Heyet duruşma salonuna girdiğinde yerinde oturan Kamış'a mahkeme başkanı, "Ayağa kalk da görelim seni" dedi. Kamış da Kürtçe konuşmaya başladı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşma zaptına, "Sanığın anlaşılmayan bir dilde bir şeyler söylediği anlaşıldı" yazdırması üzerine söz alan avukatı Burak Kızıloğlu, "Müvekkilim 4-5 yıldır kırsalda faaliyet gösteriyor. Ana dili Kürtçe. Müvekkil yeteri kadar Türkçe bilmiyor. Kendini daha iyi ifade edebilmesi için ücretsiz tercüman atanmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanığın bir önceki duruşmada da Türkçe konuştuğunu hatırlatan mahkeme başkanı, teröriste ücretsiz tercüman atanma talebini kabul etmedi. Kamış'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığa 300 TL ödemesi karşılığında adli bilirkişi listesinden tercüman atanabileceğini bildirerek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Davanın iddianamesinde, örgütün talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde 7 Ekim 2014 akşamı 30 kişilik grubun taş ve molotofkokteyli ile okul bahçesinde toplandıkları, ekiplerce dağılmaları yönündeki talimata rağmen grubun direnerek, saldırıda bulunduğu anlatıldı. Maskeli kişilerin ara sokağa kaçtıkları ancak grubun yeniden toplanarak, emniyete ait zırhlı ekip aracı ve panzere taş ve molotofkokteyli ile saldırılarına devam ettikleri belirtilen iddianamede, zamanla sayıları çoğalan gruptakilerin terör örgütünün silahlı eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici tarzda, örgüt ile elebaşını övücü sloganlar atarak, çevreye zarar vermeye ve polis güçlerine direnmeye devam ettikleri bildirildi. İddianamede, Kamış'ın da ilçedeki Kobani eylemlerine katıldığı ve organize ettiği, tanınmamak için yüzünü kapattığı, yola barikat kurarak lastik yaktığı ve çöp konteynerlerini kullanarak eylem yaptığı, taşlarla emniyet binası ve emniyet güçlerine saldırdığı aktarıldı.