Gribal Enfeksiyonlarda Başvuru Artışı

16.01.2026 09:39
Prof. Dr. Yaşar Bayındır, gribal enfeksiyon nedeniyle acil başvurularda artış yaşandığını belirtti.

ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, gribal enfeksiyonlara bağlı acil servis ve poliklinik başvurularında belirgin bir artış yaşandığını belirterek, "Ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle gelen hasta sayısı belirgin şekilde yükselmiş durumda. Risk gruplarına her yıl grip aşısı yapılması son derece önemlidir" dedi.

Kış aylarıyla birlikte gribal enfeksiyonlar ve üst solunum yolu hastalıkları sağlık sistemleri üzerindeki yükünü artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 1 milyar influenza vakası görülüyor; bu vakaların önemli bir bölümü sağlık kuruluşlarına başvuruyla sonuçlanıyor. Güven Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, "Grip ve grip benzeri enfeksiyonlar nedeniyle hem polikliniklere hem de acil servislere yapılan başvurularda artış gözleniyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle gelen hasta sayısı belirgin şekilde yükselmiş durumda. Grip virüsü özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda çok kolay yayılıyor. Kısa sürede çok sayıda kişinin etkilenmesi, başvuruların da artmasına neden oluyor" diye konuştu.

'RİSK GRUPLARI İÇİN AŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Gripten korunmada aşının en etkili yöntemlerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Bayındır, "Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, hamileler ve sağlık çalışanları her yıl grip aşısı yaptırmalıdır. Bu gruplarda grip, daha ağır seyredebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aşılama hem bireysel korunma hem de sağlık sistemine binen yükün azaltılması açısından son derece önemlidir. Bulaşın önlenmesinde basit ama etkili önlemler kritik rol oynamaktadır. Ellerin sık ve doğru şekilde yıkanması, öksürürken ve hapşırırken ağız-burun kapatılması, hastalık belirtileri olan kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durması ve mümkünse istirahat etmesi bulaş zincirini kırmada son derece etkilidir" dedi.

'BELİRTİLER UZUYORSA HEKİME BAŞVURULMALI'

Prof. Dr. Bayındır, özellikle belirtilerin birkaç gün içinde gerilememesi durumunda tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek "Yüksek ateşin devam etmesi, şiddetli halsizlik ya da nefes darlığı gibi bulgular mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım hem bireysel sağlık hem de sağlık hizmetlerinin doğru kullanımı açısından önemlidir. Gribal enfeksiyonlar yaygın görülen hastalıklardır. Başvurulardaki artış, koruyucu önlemlerle birlikte aşılamanın toplum genelinde ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

