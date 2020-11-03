Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı - Son Dakika

Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı

03.11.2020 23:43
Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı, System.String[]

Kariyerini noktaladıktan bir yıl sonra Hollanda ekibi Groningen ile futbola geri dönen yıldız futbolcu, şimdi de sakatlıkla boğuşuyor. Robben'in aralık ayına kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.

Futbolu bıraktıktan sonra Hollanda Ligi takımlarından Groningen'e transfer olarak geri dönen Arjen Robben, bu kez de sakatlık yüzünden sahalardan uzak kaldı.

Hollandalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Groningen'in son iki maçında forma giyemezken, son maçına da 18 Ekim'de Utrecht karşısında çıktı.

Groningen, 36 yaşındaki futbolcunun son durumu için yaptığı açıklamada, "Robben, önümüzdeki haftalarda bireysel çalışma programını sürdürecek. Bu programın ne zaman sona ereceği henüz belirlenmedi ancak Robben, aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacak" ifadelerine yer verdi.

"DAHA ÇOK OYNAMAYI BEKLİYORDUM"

Sakatlığı hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Daha çok oynamayı bekliyordum ancak oynayamadım. Daha fazlasını ve daha iyisini bekliyordum ama bu yaşanan anormal değil. Bir yıl bekledim, belli bir yaşa geldim ve sakatlık geçmişim var. Yarışmaya başlıyoruz, daha çok maç var" dedi.

Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı

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Son Dakika Spor Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı - Son Dakika Spor


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