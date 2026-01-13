Grönland: ABD'ye Ait Olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Grönland: ABD'ye Ait Olmayacak

Grönland: ABD\'ye Ait Olmayacak
13.01.2026 19:23
Grönland: ABD\'ye Ait Olmayacak
Grönland Başbakanı, Grönland'ın ABD'ye ait olmayacağı ve Danimarka'ya bağlı kalacağını açıkladı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'ı kontrol etme çabalarına yanıt vererek adanın hiçbir zaman ABD'nin parçası olmayacağını vurguladı. Nielsen'in açıklamaları, yarın Beyaz Saray'da yapılacak kritik toplantı öncesi gündemin odağına oturdu.

BEYAZ SARAY TOPLANTISI ÖNCESİ ORTAK MESAJ

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın yapılması planlanan Beyaz Saray'daki Grönland görüşmesi öncesinde Kopenhag'daki başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

"GRÖNLAND ABD'YE AİT OLMAYACAK"

Nielsen, açıklamasında Grönland'ın Avrupa ve transatlantik çevreyle güçlü bir aidiyeti olduğunu belirterek, bunun ancak Danimarka'ya bağlı özerk bir yapı içinde mümkün olacağını söyledi. Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland ABD'ye ait olmayacak. Grönland'ı ABD idare etmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD'yi değil Danimarka'yı seçiyoruz. NATO'yu, Danimarka'yı ve AB'yi seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

FREDERİKSEN'DEN NET SÖZLER: SATILIK DEĞİLİZ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de ABD'nin son dönemdeki daha gayri-diplomatik üslubuna değinerek, "Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net: Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" dedi.

ABD'NİN İLGİSİ VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a yönelik ilgisini stratejik konumu ve doğal zenginlikleri gerekçe göstererek daha önce ifade etmişti. Trump, Grönland'ın Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD kontrolüne girmesi gerektiğini savunmuş, hatta seçenekler arasında askeri müdahaleyi bile dile getirmişti.

Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yarın Beyaz Saray'da Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Görüşmeler, özellikle NATO müttefikleri arasında artan tansiyonun nasıl yönetileceğine ışık tutacak.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Grönland: ABD'ye Ait Olmayacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Grönland: ABD'ye Ait Olmayacak - Son Dakika
