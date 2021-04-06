Grönland'da halk 31 sandalyeli parlamento için sandık başında - Son Dakika

Dünyanın en büyük adası Grönland'da erken parlamento ve belediye seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılıyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'da, 189 aday, "yasa yapanlar" anlamına gelen Inatsisartut adlı 31 sandalyeli parlamentoda yer alabilmek için yarışıyor.

Yerel saatle 09.00'da başlayan seçimlerin 20.00'da sona ermesi bekleniyor.

Her partinin en fazla 62 aday gösterebildiği parlamento seçimlerine, 7 parti 188 aday gösterdi. Bir aday ise bağımsız olarak seçimlere katıldı.

Parlamento seçimleri, erkene alınması nedeniyle belediye seçimleriyle aynı güne denk geldi.

Bu arada, madencilik faaliyetleri ve buzulların erimesi de parlamento seçiminin gündeminde.

Parlamento seçiminin ilk sonuçlarının yarın açıklanmasını bekleniyor.

Belediye seçiminde 254 aday ter döküyor

Adada, 254 aday ise 5 belediyede toplam 81 belediye meclisi üyeliği için yarışıyor.

Grönland'da 19 sandalyeli belediye meclisi ile Sermersooq belediyesi en büyük belediye meclisine sahip. Sermersooq'u 17 meclis üyesi ile Avannaata izliyor.

Kujalleq, Qeqertalik ve Qeqqata belediyeleri ise 15'er üyeli belediye meclislerine sahip.

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'daki parlamento seçimlerinde 72 bölgede oy kullanılabilecek.

En son 4 yıl önce belediye seçimlerinin gerçekleştirildiği adada, belediye seçimleri normal tarihinde yapılıyor.

"Yeşil ülke" anlamına gelen Grönland'da, en son Nisan 2018'de yapılan parlamento seçimlerinin ise normal şartlarda gelecek yıl yapılması gerekiyordu. Parlamento seçimleri, hükümetteki Simuit Partisinde ortaya çıkan liderlik tartışmalarının ardından erkene alınmıştı.

2018'deki parlamento seçimlerinde 40 bin 769 seçmenden 29 bin 294'ü oy kullanmış, seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 72 olmuştu.

Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Parlamentosu'nda 17 Şubat'ta yapılan oylamada 27 parlamenter, adada erken seçime gidilmesi yönünde oy kullanmıştı.

Siyasi kriz erken seçimi getirdi

Hükümet Başkanı ve Siumut Partisi Başkanı Kim Kielsen, Kasım 2020'de Siumut partisinde yapılan başkanlık seçimini kaybetmişti.

Kielsen'in ardından Siumut Başkanlığına Erik Jensen seçilmişti. Ancak adadaki muhalefet partileri, Jensen ile çalışmak istememişti.

Bu nedenle adada oluşan siyasi kriz yüzünden gelecek yıl yapılması planlanan parlamento seçimleri erkene alınarak, yerel seçimler ile aynı gün yapılması kararlaştırılmıştı.

2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı olan 56 bin nüfuslu Grönland'da, 40 bin civarında seçmen bulunuyor.