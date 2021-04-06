Grönland'da halk 31 sandalyeli parlamento için sandık başında - Son Dakika

Grönland'da halk 31 sandalyeli parlamento için sandık başında

06.04.2021 17:23
Grönland'da halk 31 sandalyeli parlamento için sandık başında, System.String[]

Dünyanın en büyük adası Grönland'da erken parlamento ve belediye seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılıyor.

Dünyanın en büyük adası Grönland'da erken parlamento ve belediye seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılıyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'da, 189 aday, "yasa yapanlar" anlamına gelen Inatsisartut adlı 31 sandalyeli parlamentoda yer alabilmek için yarışıyor.

Yerel saatle 09.00'da başlayan seçimlerin 20.00'da sona ermesi bekleniyor.

Her partinin en fazla 62 aday gösterebildiği parlamento seçimlerine, 7 parti 188 aday gösterdi. Bir aday ise bağımsız olarak seçimlere katıldı.

Parlamento seçimleri, erkene alınması nedeniyle belediye seçimleriyle aynı güne denk geldi.

Bu arada, madencilik faaliyetleri ve buzulların erimesi de parlamento seçiminin gündeminde.

Parlamento seçiminin ilk sonuçlarının yarın açıklanmasını bekleniyor.

Belediye seçiminde 254 aday ter döküyor

Adada, 254 aday ise 5 belediyede toplam 81 belediye meclisi üyeliği için yarışıyor.

Grönland'da 19 sandalyeli belediye meclisi ile Sermersooq belediyesi en büyük belediye meclisine sahip. Sermersooq'u 17 meclis üyesi ile Avannaata izliyor.

Kujalleq, Qeqertalik ve Qeqqata belediyeleri ise 15'er üyeli belediye meclislerine sahip.

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'daki parlamento seçimlerinde 72 bölgede oy kullanılabilecek.

En son 4 yıl önce belediye seçimlerinin gerçekleştirildiği adada, belediye seçimleri normal tarihinde yapılıyor.

"Yeşil ülke" anlamına gelen Grönland'da, en son Nisan 2018'de yapılan parlamento seçimlerinin ise normal şartlarda gelecek yıl yapılması gerekiyordu. Parlamento seçimleri, hükümetteki Simuit Partisinde ortaya çıkan liderlik tartışmalarının ardından erkene alınmıştı.

2018'deki parlamento seçimlerinde 40 bin 769 seçmenden 29 bin 294'ü oy kullanmış, seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 72 olmuştu.

Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Parlamentosu'nda 17 Şubat'ta yapılan oylamada 27 parlamenter, adada erken seçime gidilmesi yönünde oy kullanmıştı.

Siyasi kriz erken seçimi getirdi

Hükümet Başkanı ve Siumut Partisi Başkanı Kim Kielsen, Kasım 2020'de Siumut partisinde yapılan başkanlık seçimini kaybetmişti.

Kielsen'in ardından Siumut Başkanlığına Erik Jensen seçilmişti. Ancak adadaki muhalefet partileri, Jensen ile çalışmak istememişti.

Bu nedenle adada oluşan siyasi kriz yüzünden gelecek yıl yapılması planlanan parlamento seçimleri erkene alınarak, yerel seçimler ile aynı gün yapılması kararlaştırılmıştı.

2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı olan 56 bin nüfuslu Grönland'da, 40 bin civarında seçmen bulunuyor.

Parlamento, Madencilik, Danimarka, Grönland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Grönland'da halk 31 sandalyeli parlamento için sandık başında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Fikret Orman yönetiminden Çebi'ye gönderme: Fikret Orman yönetiminden Çebi'ye gönderme: "Ağabeyimiz değilmiş, iktidar hırsına kapılmış"         
17:06
Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak? Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?         
16:42
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı         
16:36
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:32:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Grönland'da halk 31 sandalyeli parlamento için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei