Grönland'daki Buz Tabakası 7 Bin Yılda Eridi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Grönland'daki Buz Tabakası 7 Bin Yılda Eridi

06.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, Grönland'daki Prudhoe Kubbesi'nin 7 bin yıl önce eridiğini ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Bilim insanları, Grönland'daki "Prudhoe Kubbesi" olarak bilinen buz tabakasının, yaklaşık 7 bin yıl önce 2100 yılına kadar ulaşılabileceği öngörülen hava sıcaklığına benzer bir ortamda, tamamen eridiğini ortaya koydu.

Buffalo Üniversitesinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Üniversite, Columbia ve Kentucky üniversitelerinden araştırmacılarla, sonuçları "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlanan ortak bir çalışma yürüttü.

Grönland'daki Prudhoe Kubbesi buz tabakasının altında gömülü kaya ve tortuların incelendiği araştırmada, bu buz tabakasının yaklaşık 7 bin yıl önce tamamen ortadan kaybolduğu belirtildi.

Araştırmanın yöneticilerinden ve Buffalo Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü üyesi Jason Briner, dönemin ılıman iklim değişikliğinin Prudhoe buz tabakasını erittiğini aktararak bugünün insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle bu buz tabakasının tekrar aşınmaya başlamasının sadece bir zaman meselesi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kentucky Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Caleb Walcott-George da Prudhoe buz tabakasının, sıcaklıkların bugünkünden 3 ila 5 derece daha yüksek olduğu bir dönemde eridiğini vurguladı.

George, "Bazı tahminler, Prudhoe Kubbesi'nde bu sıcaklık seviyelerine, 2100 yılına kadar ulaşabileceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının deniz seviyesinin yükselmesi ve hangi buz tabakalarının risk altında olduğuna ilişkin fikir verebileceği de vurgulandı.

Kaynak: AA

Grönland, Güncel, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grönland'daki Buz Tabakası 7 Bin Yılda Eridi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:19:07. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland'daki Buz Tabakası 7 Bin Yılda Eridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.