Grönland Kırmızı Çizgilerine Saygı Bekliyor

03.02.2026 15:18
Grönland Dışişleri Bakanı Motzfeldt, ortak zemin için umutlu olduğunu ifade etti.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Grönland'ın "kırmızı çizgilerine" saygı duyulan ortak bir zemin oluşturulması konusunda umutlu ve iyimser olduğunu söyledi.

Motzfeldt ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç'in Tromso kentinde düzenlenen "Arktik Sınırları 2026" Konferansı'nın açılışında konuştu.

Vivian Motzfeldt, Grönland'ın yoğun ve telaşlı bir gündemle uğraştığını belirterek, "Grönland'ı küresel gündeme taşıyan sorunları ele almak ve çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bize gösterilen destek ve dayanışmayı da takdir ve kabul etmek önemli." dedi.

Sadece Grönland'ın geleceği için değil, savundukları ilkeler için de mücadele ettiklerini aktaran Motzfeldt, uluslararası hukukun temel ilkelerine, toprak bütünlüğüne, kendi kaderini tayin hakkına, demokrasiye ve insanlara saygıyı tesis ettiklerini dile getirdi.

Motzfeldt, Grönland halkının da ABD tarafından gelen söylemlerden etkilendiğini aktararak, "Kırmızı çizgilerimize saygı duyulan ortak bir zemin bulacağımız konusunda umutlu ve iyimserim." ifadesini kullandı.

Grönland Dışişleri Bakanı Motzfeldt, konuşmasının sonunda birlik mesajı verdi.

Arktik güvenliği

Norveç Dışişleri Bakanı Eide de Arktik bölgesinin hem küresel ısınma hem de uluslararası güvenlik açısından gündemin "sıcak" noktalarından biri olduğuna işaret ederek, Arktik güvenliğinin Kanada'dan Grönland, Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya kadar, bu ülkelerde yaşayan yerli halkları da yakından ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.

NATO'da Arktik güvenliğinin öncelik listesinde daha üst sıralarda yer alması gerektiği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Eide, "İsveç ve Finlandiya'nın da NATO'ya dahil olması, NATO'da daha fazla Arktik ülkesinin ve Arktik'te daha fazla NATO'nun olmasını sağladı." görüşünü paylaştı.

Eide, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'a son dönemde ilginin daha da artması üzerine Arktik güvenliğinin önem kazandığını ifade ederek, risk taşıyan ülkeler arasında Rusya'nın bulunduğunu ancak bunun kesinlikle Grönland olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ı "ele geçirmeye" yönelik söylemlerine karşı Grönlandlı yetkililer, egemenliklerinin "kırmızı çizgileri" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

