Son Dakika Haberleri: GSO-MEM model olacak
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GSO-MEM model olacak

9 saat önce

Adana Sanayi Odası (ADASO) yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

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Adana Sanayi Odası (ADASO) yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

ADASO Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Özdiler, Hulusi Akkoç, Süleyman Baş, işadamı Veli Ulusoy ve İsmet Yalçın'dan oluşan heyete mesleki eğitim merkezini gezdiren GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve GSO-MEM Müdürü Yusuf İymen, mesleki eğitim merkezinin kuruluş süreci, model fabrika çalışmaları ve yürütülmekte olan projeleri anlattı.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni 2017 yılında hizmete açtıklarını belirten Kürşat Göncü, iki yıl gibi kısa bir zaman zarfında yaklaşık 5 bin kişiye mesleki eğitim verdiklerini kaydetti.

11 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve SPARK gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği programları gerçekleştirdiklerini dile getiren Göncü, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile de Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Göncü ayrıca, bu sürecin bir devamı olarak Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren GSO Mesleki Yeterlilik Sınavları Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.'nin (GASBEM) 7 meslek kolunda mesleki yeterlilik belgesi verdiğine dikkat çekti.

"KOBİ Verimlilik ve Eğitim Merkezi Projesi" kapsamında Türkiye'de kurulacak ilk 5 model fabrikadan birisinin Gaziantep Sanayi Odası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın birlikte kuracağını anımsatan Göncü, model fabrika konusunda çalışmaların sürdüğünü ve model fabrikanın firmaların dijitalleşmesine öncülük edeceğini söyledi.

ADASO heyeti de GSO-MEM'den ve yapılan çalışmalardan çok etkilendiklerini belirterek, Adana'da yapacakları çalışmalarda GSO-MEM'in önemli bir model olacağını dile getirdiler. Adana'nın da model fabrika kurulacak iller arasında yer aldığını aktaran ADASO üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde olacaklarını sözlerine eklediler. - GAZİANTEP
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:28 Kaynak: İHA
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