Gso Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması
36 dakika önce
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi paketinin ekonominin canlanmasına önemli katkılarının olacağını belirtti.
Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi paketinin ekonominin canlanmasına önemli katkılarının olacağını belirtti.
Ünverdi yaptı yazılı açıklamada, KOBİ Değer Kredisi ile 13 banka tarafından KGF destekli olarak ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon TL'ye kadar, diğer sektörlerde ise 500 bin TL'ye kadar toplam 20 milyar TL destek verileceğini kaydetti.
Özellikle son dönemde finansmana ulaşmakta güçlük yaşayan işletmelerin KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacağının altını çizen Ünverdi, "Bakanımız Berat Albayrak'ın reel sektöre yönelik destek açıklaması üreten ve ihracat yapan firmalarımız açısından çok önemli bir adım olmuştur. Program kapsamında firmalarımıza 6 ay geri ödemesiz, KGF kefalet destekli ve aylık yüzde 1.54 faizle kredi imkanı sunulacak. Ekonomik dengelenme süreci ile birlikte 2019 yılının hemen başında alınan bu kararı çok olumlu buluyoruz. Ekonomide yaşanan güçlüklerin aşılmasında bu ve benzeri desteklerle birlikte ekonomimizin çok daha hızlı toparlanacağına yürekten inanıyoruz. KOBİ Değer Kredisi paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bakanımıza ve devlet yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:59 Kaynak: İHA
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