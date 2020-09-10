GSYİAD'dan Ryan Donk'a yılın sporcusu ödülü - Son Dakika

GSYİAD'dan Ryan Donk'a yılın sporcusu ödülü

- GSYİAD'dan Ryan Donk'a yılın sporcusu ödülü Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

- GSYİAD'dan Ryan Donk'a yılın sporcusu ödülü

İSTANBUL - Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin gelenekselleşen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda yılın sporcusu Ryan Donk seçildi. Törende ödülü 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun elinden alan Ryan Donk, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ve açıkçası çok büyük efor sarf ettim geçtiğimiz sezon içerisinde. Sarf ettiğim bu eforun görülmesi benim için çok değerli. İyi bir sezon geçirdik; ancak pandemiden sonra bu iyiye gitmedi. Pandemi süreci ile birlikte birçok takımda olduğu gibi bizde de sorunlar oldu ve sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. Bu sezon yine çok çalışıp şampiyon olmamız gerekiyor. Baktığınız zaman geçmişe üst üste 2 kez şampiyon olduk. Bu üzerinizde bir baskı yapıyor; ama bunun karşılığında bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman en üst seviyede olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Korona virüs pandemisinden dolayı nisan ayında bu etkinliği yapamadıklarını ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Bugüne kısmet oldu. Üyelerimiz arasında bir anket ile belirliyoruz yılın sporcusu ödülünü. En çok oyu alan bu yılın sporcusu da Ryan Donk oldu. Kendisini derneğimiz adına kutluyoruz. Kendisinin uzun yıllar hizmetler edeceğine inanıyoruz. Bu ödülü kazanmasında geçen sezonki performansı yanı sıra tüm takımın katkısı var" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonu pandemi sürecine kadar değerlendirdiklerini söyleyen Hatipoğlu, "Bu süreçte Galatasaray'ın 8 maçlık çok güzel bir çıkışı vardı. Çok güzel oynayan bir takım vardı. Maalesef pandemi ile bu yerle bir edildi. Pandemi sürecinden sonra başlayan ligde en iyimser ifade ile başımıza gelen hakem kazaları, bizi maalesef sezonu istemediğimiz şekilde sonlandırma durumunda bıraktı. Özellikle pandemiye kadar olan dönemde takımımız çok ciddi bir başarı gösterdi. Bunda da Ryan Donk'un çok ciddi katkısı var. Özellikle Kadıköy'de attığı golü de hatırlayarak bu ödülü hak ettiğini düşünüyoruz ve tebrik ediyoruz kendisini" ifadelerini kullandı.

GSYİAD'dan Ryan Donk'a yılın sporcusu ödülü

Türk Telekom Stadyumu, İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Ryan Donk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GSYİAD'dan Ryan Donk'a yılın sporcusu ödülü - Son Dakika Spor

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