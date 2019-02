Gto Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Ocak Ayı İhracatını Değerlendirdi

2018 yılı ihracatını 7 milyar dolar sınırında kapatan Gaziantepli ihracatçılar 2019 yılına umut verici bir şekilde başladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ( GAİB ) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep Ocak ayında 586 milyon 823 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il olan Gaziantep, Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,2 artış sağladı.İhracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "2018 yılını belirlediğimiz 7 milyar dolarlık hedefin sınırında tamamlayarak önemli bir başarı sağladık. Tüm dünyada ve Türkiye 'de sıkıntılı geçeceği öngörülen 2019 yılına umut vadeden Ocak ayı rakamlarıyla güzel bir başlangıç yaptık" dedi.Önceki açıklamalarında Gazianteplilerin hiçbir şartta pes etmeyeceğine dikkat çeken Yıldırım, "Her zaman dile getiriyorum. Gaziantepliler yılmaz, vazgeçmez. Ne yapar eder bir çıkış yolu bulur, ürettiğini dünyanın dört bir yanına ulaştırır. 2018 yılında dünya üzerindeki 195 ülkenin 180'ine ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in Ocak rakamları da bize gösteriyor ki piyasalardaki durgunluğa rağmen, uluslararası likidite sorunlarına rağmen Gaziantepliler inatçılığını ihracatıyla gösterdi" ifadelerini kullandı.İhracatta devler destekleri yarın GTO'da anlatılacakİhracatı geliştirmeye yönelik projelerimizle üyelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz diyen Yıldırım, "İhracat ya da üretim süreçlerinde sıkıntı yaşayan firmaların sorunlarını gür bir sesle dile getirerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üretim ve ihracat kenti olan şehrimizin değerli ihracat neferlerine biz GTO olarak her platformda destek sağlamaya devam edeceğiz. İhracat Koçluğu, ihracatçı olma eğitimleri, yurt dışı fuar ve inceleme gezileri gibi projelerimizle gerek ihracat danışmanlığı yapıyor, gerekse katma değerli ürünlere teşvik ederek ihracat potansiyelimizi üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Yarın da Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Odamız ev sahipliğinde "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısını" gerçekleştireceğiz. İhracatçılarımızın her zaman yanında olacağız olmaya devam edeceğiz. Şahsım adına gerek 2018 performansları, gerekse 2019 yılına daha umutlu bakmamızı sağlamaları sebebiyle tüm üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve iş insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP