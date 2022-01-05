GTÜ'de doğal ham maddelerden çevreci gıda ambalajları üretilecek - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından yürütülecek projede, doğal ham maddelerden gıda ambalajları üretilecek.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Mocan'ın yürüttüğü "Gıda Atıklarından Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kompostlanabilir Gıda Ambalajı Üretimi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Projede, biyo-esaslı polimerler, antimikrobiyal ve antioksidan özellikler gösteren gıda atıkları gibi biyo-esaslı katkıların kullanılmasıyla biyokompozit ambalaj malzemeleri çevreci yöntemlerle üretilecek.

Tamamen biyobozunur hatta kompostlanabilir özelliklere sahip olan bu kompozit malzemeler, kullanım ömrü sonunda daha önceden yapılmamış şekilde sistematik olarak kompost üretiminde kullanılacak olup, bitki beslenmesine oluşturduğu katkı nicel olarak tespit edilecek ve düşük verimli toprakların veriminin artırılmasına yönelik kullanılabilecek.

Projenin üretiminde ve formülasyon içeriğinde tamamen doğal ham maddeler yer alacak.