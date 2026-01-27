Guardiola: Galatasaray'a karşı kazanmalıyız

MANCHESTER City Teknik Direktörü Pep Guardiola, " Galatasaray'a karşı yarın kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki maçlarını izledim. Hepsi özel oyuncular. 'Müthiş bir çaba sarf etmemiz gerekecek'" dedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi, kazanabilmek için yüksek bir efor ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Etihad Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesinde City Futbol Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanları bulunduğunu hatırlatan İspanyol teknik adam, "Daha fazla puanımız olsun isterdim ama bu puanı hak ediyoruz. Hangi pozisyonda bitireceğimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

'MÜTHİŞ BİR ÇABA SARF ETMEMİZ GEREKECEK'

Galatasaray'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren 55 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig'deki maçlarını izlediğini, bireysel kalitesi yüksek ve özel oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacaklarını aktararak, "Galatasaray'a karşı yarın kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki maçlarını izledim. Hepsi özel oyuncular. Müthiş bir çaba sarf etmemiz gerekecek. Elimizden geleni yapmamız lazım. Eksiklerimiz var" dedi.

Guardiola, daha önce Manchester City forması giyen ve şu anda Galatasaray'da oynayan İlkay Gündoğan ile Leroy Sane hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Her iki oyuncuya karşı büyük bir minnettarlık duyduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, onları yeniden görmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

'ÖZEL BİR OYUNCUDUR'

İlkay Gündoğan'ın kariyerine ayrı bir parantez açan Guardiola, "Benzersiz katkıları oldu. Özel bir oyuncudur. Karakter olarak iyidir. Çok büyük bir futbolcu" şeklinde konuştu

Son haftalarda gol yollarında beklenen katkıyı veremeyen Erling Haaland ile ilgili soruya da yanıt veren Guardiola, Norveçli oyuncunun daha iyi oynaması gerektiğini ve gol atabilmesi için doğru pozisyonlara girmesinin önem taşıdığını belirtti.

'YARIN BÜYÜK BİR GECE OLACAK'

Guardiola, Türkiye'deki stat atmosferleriyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile Türkiye takımlarıyla deplasmanda oynamadım. Bunu yaşamak isterim. Yarın büyük bir gece olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da mücadele eden önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum. Türkiye'deki atmosferin inanılmaz olduğunu söylediler. Her ülkenin kültürü ayrıdır. Yarın stada gelecek taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Onlara saygımız çok."

'GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİ'

Guardiola, "Kaliteli çok iyi oyuncular var. Hızlılar, gol atıyorlar. Sane, çok hızlı bir oyuncu. Sadece o değil. İlkay, Torreira, Lemina çok deneyimli. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. İyi oyuncular alıyorlar" dedi.

Guardiola, eski City oyuncularının teknik direktör Okan Buruk'a kendi oyun planları hakkında bilgi verip vermeyeceği yönündeki soruya ise, "Bunu yapmaları lazım. Ben yapardım. Burada bir casus yoksa hangi oyuncuların oynayacağını, nasıl hücum edeceğimizi bilemezler. İlkay ile yüzlerce görüştüm. Burada taktik önemli. Ben de Galatasaraylı eski oyunculara, 'Okan Buruk'un zihin hali nasıl, içeride oynadığı gibi dışarıda da oynar mı?' diye sorarım" diyerek yanıt verdi.