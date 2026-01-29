Guardiola: Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Süreç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Guardiola: Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Süreç

29.01.2026 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ve dinleneceklerini belirtti.

MAHCHESTER City Teknik Direktörü Pep Guardiola," Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasını Manchester City, kendi evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 8'inci sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, değerlendirmelerde bulundu.

Lig aşamasını ilk 8'de bitirmekten çok memnun olduğunu ifade eden Pep Guardiola, "Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak. Mart ayında Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını da değerlendiren Guardiola, "Daha çok maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Tek maç oynayınca final gibi oluyor. Deplasmana gittiğiniz zaman çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için bir sürü takım deniyor" dedi.

Guardiola maçla ilgili olarak, "Kalecimiz çok iyiydi, onlar da şanslar ürettiler. Play-off oynasak da oynamasak da oyuncularımın sakatlık olmadan bir sonraki seviyeye geçmemiz önemli" değerlendirmesini yaptı.

Pep Guardiola, "Çok açık şanslar geliyor ama bizim çok büyük problemlerimiz var defansta. Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Galatasaray maçı için de söyleyebilirim, birçok pozisyonu gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yaptık diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile ilgili değerlendirmelerle sonlandıran Guardiola, "İlkay ve Sane'yi yeniden görmemiz çok iyiydi. Onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Daha iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Pep Guardiola, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guardiola: Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Süreç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 03:40:09. #7.11#
SON DAKİKA: Guardiola: Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Süreç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.