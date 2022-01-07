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Güce Belediye Başkanı Boduroğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika

Güce Belediye Başkanı Boduroğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi

07.01.2022 12:11
Güce Belediye Başkanı Boduroğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ilçede 2021 yılında gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ilçede 2021 yılında gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi.

Boduroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir politikalar ve yenilikçi çalışmalar uygulamaya koyduklarını vurguladı.

Geçen yıl ilçenin vizyonunu attıracak onlarca projeye imza attıklarını ifade eden Bodurdoğlu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Fevzi Çakmak Caddesi, Osmanağa Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Hacı Hamdi Paşa Sokağındaki altyapı, üstyapı ve aydınlatma projeleri tamamlanıp toplamda 15 bin metrekare doğal parke taşı döşendi. Kemaliye, Tevekli, Merkez ve Giyimli mahallelerimizde arazi ve bağlantı yollarının betonlama çalışmalarını bitirdik. Belediye mücavir alanı sınırlarına katılan Fındıklı Mahallemizin dere bağlantı yolunda bin 500 metreküp beton çalışması yapıldı. Vatandaşlarımıza iyi hizmet verebilmek için ekskavatör iş makinesini belediyemiz araç parkına dahil ettik. Noterlik için Adalet Bakanlığı'na müracaatta bulunduk, 2022 yılı programına alındı. 2. Etap TOKİ yolu kanalizasyon işleri tamamlandı. Güce Belediyesi yöresel ürünler pazarı açıldı."

Otobüs terminali ihalesinin yapıldığını anımsatan Bodurdoğlu, yüklenici firmanın inşaat çalışmalarına başladığını bildirdi.

Boduroğlu, tüm mahallelerde park, yol ve mezarlık temizleme çalışmaları yapıldığını ifade ederek, ilçede çok sayıda noktada yol genişletme ve altyapı çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kültürel etkinlikler kapsamında Güce Ağaçbaşı Yaylası Otçu Göçü Festivalini büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Bodurdoğlu, İstanbul Yenikapı'da 14. Giresun Günleri etkinliğinde yer aldıklarını kaydetti.

Boduroğlu, Şaban Kalesi Tabiat Parkı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2022 yılı yatırım programına alındığını dile getirerek, doğalgaz projesinin de 2022 yatırım programına alındığını söyledi.

Yeni devlet hastanesi inşaatına başlanıldığını aktaran Boduroğlu, yaklaşık 9 dönümlük araziye yapılacak olan ilçe stadının da kamulaştırma işleminin bitirildiğini ve zemin çalışmalarının tamamlanarak 2022 yılında ihalesinin yapılacağı bilgisini verdi.

Boduroğlu, Güce'nin geleceğine yönelik proje ve sosyal aktiviteleri ilk günkü aşkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu yola çıkarken hayalini kurduğumuz ve seçim beyannamemize yazdığımız projelerimizi bir bir gerçekleştirmek bizim ilçemize ve milletimize olan sevdamızı ve çalışma azmimizi arttırıyor" dedi.

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Cumhuriyet Caddesi, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Güce Belediye Başkanı Boduroğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
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