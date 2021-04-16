Güdül'de fidan dağıtıldı - Son Dakika

Güdül Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Cuma namazı çıkışında ücretsiz dağıtılan çam, ceviz ve badem fidanlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda fidan dağıttıklarını belirterek, "Özellikle bölgemizde yetişen türlerden fidan dağıtımında bulunduk. Vatandaşlar fidanlardan istediği kadar aldı. Vatandaşın sesine kulak veriyoruz. Fidanların hayırlı olmasını diyoruz." diye konuştu.