Son Dakika Haberleri: Güdül'e 5 bin lavanta fidesi dikildi
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Güdül'e 5 bin lavanta fidesi dikildi

6 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesine 5 bin lavanta fidesi dikildi.

Güdül'e 5 bin lavanta fidesi dikildi, System.String[]

Ankara'nın Güdül ilçesine 5 bin lavanta fidesi dikildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye çalışanlarıyla birlikte Ankara kara yolu boyunca 5 bin lavanta fidesinin dikimine katıldı.

Yalçın, bundan böyle ilçeye gelenlerin yol boyunca lavanta kokusu eşliğinde şehir merkezine geleceğini belirtti.

Belediye olarak çok yönlü çalışma içinde bulunduklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"İlçemizin yakında sakin şehirler listesi kapsamına alınmasını bekliyoruz. Güdül, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçedir. Bu izleri, gerek İnönü, gerek Yeşilöz Mahallesi'ndeki mağaralarda görebiliyorsunuz. Belediye olarak, cam seyir terası çalışması başlattık. Güdül müzemizi açtık."

Ankara, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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