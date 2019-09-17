Güdül ilçesinde sağlık eğitimi merkezi açıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, bulaşıcı olmayan hastalıkların araştırılması ve erken tanısı için yapılan sağlık eğitimi merkezi hizmete açıldı.

Açılış törenine Kaymakam Doğan Dinç, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. A. Haluk Özen, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ankara Milletvekilleri Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız ve davetliler katıldı.

Kaymakamı Doğan Dinç, bulaşıcı olmayan hastalıkların sağlık eğitimi merkezi tarafından araştırılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da yaptığı Güdül ilçesinde her geçen gün yapılan hizmetlerin birer birer tamamlandığını ve halkın hizmetine sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından merkez hizmete açıldı.