Güdül ve Beypazarından kısa kısa - Son Dakika
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Güdül ve Beypazarından kısa kısa

30.03.2022 14:45
Güdül ve Beypazarından kısa kısa

Ankara'nın Güdül ilçesinde 200 kadın çiftçiye 25 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde 200 kadın çiftçiye 25 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım törenine AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve çok sayıda üretici katıldı.

Korkmaz, genç çiftçilere her zaman destek vereceklerini söyledi.

Beypazarı

Beypazarı Belediyesi, Ramazan ayı boyuncu yardıma muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtacak.

Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, AA muhabirine, belediye olarak Ramazan yemeği geleneğini sürdüreceklerini belirtti.

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda aşevinde pişirilen 3 çeşit yemeğin ekiplerce vatandaşlara dağıtılacağını aktaran Gökmen, "Belediyenin bu uygulaması uzun senelerdir deveme diyor. Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Yardıma muhtaç aile ve kişileri belirledik. Bu insanlara Ramazan ayı boyunca yemek servisinde, sıcak pideyle sürdüreceğiz. Biz, burada sosyal belediyeciliğin sorumluluğunu yerine getiriyoruz." diye konuştu.

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Bitlis Milletvekili Cemal Taşar Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı Bitlis Milletvekili Cemal Taşar Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milletvekili, Ramazan, Ankara, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül ve Beypazarından kısa kısa - Son Dakika


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