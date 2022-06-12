GUHEM'de yapılan "Space Hackathon" yarışması sona erdi

Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan "Space Hackathon" yarışması tamamlandı.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, kurum yakın geçmişte Türkiye'nin ilk ticari uydusunu başarıyla fırlatan Plan-S ile birlikte uzay konusundaki vaka çalışma yarışması için üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

9. Science Expo etkinlikleri kapsamında GUHEM'de gerçekleşen yarışmada öğrenciler 36 saat boyunca uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki olaylara çözüm üretmeye çalıştı.

9-10 Haziran'da gerçekleşen ve toplamda 18 farklı üniversiteden 51 seçilmiş öğrencinin yarıştığı "Space Hackathon" vaka yarışmasında öğrenciler "Nesnelerin İnterneti", "Yörünge Belirlenmesi ve Yayılımı" ve "Aktif Enterferans Bastırılması" konularında yarıştı.

Toplamda aralıksız 36 saat süren vaka yarışmasında birincilik ödülü olan 10 bin lirayı Başkent Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi takımı, ikincilik ödülü 7 bin 500 lirayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi takımı ve üçüncülük ödülü 5 bin lirayı ise Kocaeli Üniversitesi takımı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Türkiye'nin Uzay Programında yer alan hedeflerin gerçekleşmesinde en önemli faktörün yetişmiş insan gücü olduğunu vurguladı.

Space Hackathon gibi etkinliklerin bu anlamda teşvik edici olduğunun altını çizen Mirahmetoğlu, Türkiye'nin ilk ticari uydusunu çok kısa sürede uzaya fırlatmayı başaran Plan-S ile böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uydu ve uzay sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmemiz için öğrencilerimizi bu alana yönlendirmemiz şart. Bu tür etkinliklerde gençlerle bir araya gelerek onlara geleceğin uzayda olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. GUHEM'de de öncelikli amacımız bu bilinci çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza anlatmak. Uzay çok yönlü bir alan. Bu alanda donanımlı fizikçilere, matematikçilere, mühendislere ve daha sayamayacağım birçok meslek grubuna ihtiyacımız var. Uzaya merak duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere destek olmak için Space Hackathon gibi etkinliklere devam edeceğiz."

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Tugay Güzel de uydu ve uzay sektörünün yeni uzay firmalarının ivmesiyle çok hızlı geliştiğini aktardı.

Bu hızlı gelişme sürecinde yeni fikir ve bakış açılarına, gençlerin katkısına ihtiyaç olduğunu dile getiren Güzel, "Öğrenci ve genç profesyonel arkadaşlarımızla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeyi planlıyoruz. GUHEM ile birlikte yürüttüğümüz Space Hackathon bunun ilk adımıydı. Bundan sonraki süreçlerde bilgi ve birikimimizi aktaracağımız çok etkinlik olacak. Bu sayede bu alanlarda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza destek olurken onlarla projeler üretip, gelişip, geliştireceğiz. Genç arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde kalabileceğiz." ifadelerini kullandı.