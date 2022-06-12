GUHEM'de yapılan "Space Hackathon" yarışması sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

GUHEM'de yapılan "Space Hackathon" yarışması sona erdi

12.06.2022 16:42
GUHEM'de yapılan "Space Hackathon" yarışması sona erdi

Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan "Space Hackathon" yarışması tamamlandı.

Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan "Space Hackathon" yarışması tamamlandı.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, kurum yakın geçmişte Türkiye'nin ilk ticari uydusunu başarıyla fırlatan Plan-S ile birlikte uzay konusundaki vaka çalışma yarışması için üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

9. Science Expo etkinlikleri kapsamında GUHEM'de gerçekleşen yarışmada öğrenciler 36 saat boyunca uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki olaylara çözüm üretmeye çalıştı.

9-10 Haziran'da gerçekleşen ve toplamda 18 farklı üniversiteden 51 seçilmiş öğrencinin yarıştığı "Space Hackathon" vaka yarışmasında öğrenciler "Nesnelerin İnterneti", "Yörünge Belirlenmesi ve Yayılımı" ve "Aktif Enterferans Bastırılması" konularında yarıştı.

Toplamda aralıksız 36 saat süren vaka yarışmasında birincilik ödülü olan 10 bin lirayı Başkent Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi takımı, ikincilik ödülü 7 bin 500 lirayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi takımı ve üçüncülük ödülü 5 bin lirayı ise Kocaeli Üniversitesi takımı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Türkiye'nin Uzay Programında yer alan hedeflerin gerçekleşmesinde en önemli faktörün yetişmiş insan gücü olduğunu vurguladı.

Space Hackathon gibi etkinliklerin bu anlamda teşvik edici olduğunun altını çizen Mirahmetoğlu, Türkiye'nin ilk ticari uydusunu çok kısa sürede uzaya fırlatmayı başaran Plan-S ile böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uydu ve uzay sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmemiz için öğrencilerimizi bu alana yönlendirmemiz şart. Bu tür etkinliklerde gençlerle bir araya gelerek onlara geleceğin uzayda olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. GUHEM'de de öncelikli amacımız bu bilinci çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza anlatmak. Uzay çok yönlü bir alan. Bu alanda donanımlı fizikçilere, matematikçilere, mühendislere ve daha sayamayacağım birçok meslek grubuna ihtiyacımız var. Uzaya merak duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere destek olmak için Space Hackathon gibi etkinliklere devam edeceğiz."

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Tugay Güzel de uydu ve uzay sektörünün yeni uzay firmalarının ivmesiyle çok hızlı geliştiğini aktardı.

Bu hızlı gelişme sürecinde yeni fikir ve bakış açılarına, gençlerin katkısına ihtiyaç olduğunu dile getiren Güzel, "Öğrenci ve genç profesyonel arkadaşlarımızla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeyi planlıyoruz. GUHEM ile birlikte yürüttüğümüz Space Hackathon bunun ilk adımıydı. Bundan sonraki süreçlerde bilgi ve birikimimizi aktaracağımız çok etkinlik olacak. Bu sayede bu alanlarda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza destek olurken onlarla projeler üretip, gelişip, geliştireceğiz. Genç arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde kalabileceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu
Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GUHEM'de yapılan 'Space Hackathon' yarışması sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: GUHEM'de yapılan "Space Hackathon" yarışması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement