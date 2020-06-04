Guimaraes'i "formda" bırakmıştık! Amorim önderliğindeki Sporting'in iddaa oranı... - Son Dakika

Guimaraes'i "formda" bırakmıştık! Amorim önderliğindeki Sporting'in iddaa oranı...

Bu bir ilandırGUIMARAES - SPORTINGPortekiz Primeira Liga dün oynanan 2 karşılaşmayla 83 gün sonra geri döndü ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor!

Guimaraes'i

Bu bir ilandır


GUIMARAES - SPORTING


Portekiz Primeira Liga dün oynanan 2 karşılaşmayla 83 gün sonra geri döndü ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor!


Guimaraes'i formda bırakmıştık, koronavirüs salgını öncesi oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanmıştı. TD Ivo Vieira ise o dönemi artık düşünmemeleri gerektiğini, önlerinde yepyeni maçların kendilerini beklediğini belirtti.


"Neredeyse 90 gün oldu. Sakatlık riski, hızlanma problemleri herkes için aynı olacak. Salgın öncesi formdaydık ama onu artık geride bıraktık ve önümüze bakıyoruz..."


As sağ bek Falaye Sacko cezalı, yerine Victor Garcia'nın oynaması bekleniyor.


Sporting ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'e dramatik bir şekilde elenmiş, ardından da ligde Famalicao'ya kaybedip zirveden iyice uzaklaşmıştı.


Sonrasında ise yeni bir döneme adım atarlarken koronavirüs salgını araya girdi. Aslında attılar da...


Braga'yla harika işler çıkartan, tek defosu Avrupa'da Rangers'a elenmek olan Ruben Amorim'i takımın başına getirdiler. Ruben Amorim de ilk maçında Desportivo Aves'e karşı 2-0'la ayrılmıştı. Amorim daha çok 3-4-3 tercih ediyor, Amorim öncesi Silas 4-3-3 oynatırdı.


Orta sahanın önemli isimlerinden Wendel antrenmanda sakatlandı, kadroda olmayacak. Yerine Idrissa Doumbia'yı görebiliriz. Luiz Phellype maç saati netleşecek.


Salgın öncesindeki son 3 lig maçını kazanan Guimaraes, 3 maçta da en az 2 gol atmayı başarmıştı.


İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Sporting kazandı.


%22'lik kesim Ruben Amorim önderliğindeki Sporting'in, Estadio Dom Afonso Henriques'ten 3 puanla döneceğini düşünüyor.


Sporting, sezon öncesinde Liverpool'la hazırlık maçı oynamıştı! Hatırlayalım...




Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:50 

Son Dakika Spor Guimaraes'i 'formda' bırakmıştık! Amorim önderliğindeki Sporting'in iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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