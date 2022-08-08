Gül Masalı 8. Bölüm Fragmanı | "Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek!" - Son Dakika
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Gül Masalı 8. Bölüm Fragmanı | "Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek!"

08.08.2022 09:43

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

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Kaynak: DailyMotion.com

Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gül Masalı 8. Bölüm Fragmanı | 'Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek!' - Son Dakika

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