Gül Yalçın Okurlarıyla Buluştu

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(ANKARA)- Yazar Gül Yalçın 21. Ankara kitap fuarında okurları ile buluştu. Son kitabı "Gözlerinden Öptüm"ü imzalayan Yalçın, Yeni kitabının çalışmalarına başladığını söyleyerek çıkacak kitabın "Gözlerinden Öptüm"ün finali niteliğinde olacağını dile getirdi.

Ankara'da 21'incisi düzenlenen Ankara Kiyap Fuarı, ATO Congresium'da ziyarete açıldı. Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturacak. Yazar Gül Yalçın da 21. Ankara kitap fuarında okurları ile buluştu. Daha önce kadın yazarlarla birlikte iki kollektif eser çıkartan Yalçın son kitabı "Gözlerinden Öptüm"ü imzaladı. İmza gününe katılan okurlar ise kitabı okurken okuru adeta kitabın bir kahramanı gibi içine çeken bir hikayesi olduğunu ve okurların beğenisini kazandığını söyledi. Yeni kitabının çalışmalarına başladığını söyleyen Yalçın ise, çıkacak kitabın "Gözlerinden Öptüm"ün finali niteliğinde olacağını ve çalışmayı 2026 yılında tamamlamayı düşündüğünü dile getirdi.

ATO Congresium'daki fuar 8 Aralık'a kadar devam edecek.