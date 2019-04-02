Son Dakika Haberleri: Gülbahçe'ye 23. 7 Milyon Liralık Kanal Yatırımı

Gülbahçe'ye 23. 7 Milyon Liralık Kanal Yatırımı

1 saat önce

İZSU, Urla Gülbahçe'ye 23.7 milyon liralık yatırım yaparak 51 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 3.5 kilometre yağmur suyu şebekesi döşemek için çalışmalara başladı.

Gülbahçe'ye 23. 7 Milyon Liralık Kanal Yatırımı, System.String[]

İmalatlar kapsamında bölgedeki iki deredeıslah çalışması yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, terfi merkezlerinin imar süreçlerinin uzaması, imar planlarının iptali ve kamulaştırmaya itiraz davaları nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Urla Gülbahçe kanal projesi imalatlarına başladı. Bu turistik mahalleyi sağlıklı kanal altyapısına kavuşturmak için hazırladığı projeyi ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezleri kullanarak yenileyen İZSU, Gülbahçe ile Karapınar mevkiine kanal şebekesi döşemek için yapım ihalesi sürecini tamamladı. İmalatları yapacak firma çalışmalarına başladı.

İZSU, bölgede 51 kilometrelik kanalizasyon, 7.6 kilometrelik atık su ile 3.2 kilometrelikyağmur suyu hattı oluşturacak. Ayrıca Kocadağ ile Güllü Cinlipınar derelerinde 2 kilometrelik ıslah çalışması yapılacak. Bölgedeki atık sular kanal sistemi ile toplanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletilecek. İZSU Genel Müdürlüğü, revize edilen proje kapsamında, son yıllarda kullanılmaya başlanan ileri teknolojiye sahip 13 adet"az alan gerektiren, yeraltına gömülü yapılabilen ve koku giderimli" ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezlerini de kullanacak. Çalışmalar 720 günde tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:18 Kaynak: Bültenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla, İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliler Temmuz'u İple Çekiyor! Maaşlar Artacak Sosyal Medyada Belediye Savaşları: Ses Uşak'tan Bile Duyuldu! Ekrem İmamoğlu Ankara'ya Gidiyor! İlk Olarak Anıtkabir'i Ziyaret Edecek Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:56:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülbahçe'ye 23. 7 Milyon Liralık Kanal Yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]